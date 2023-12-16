Сийярто: Венгрия сможет наложить вето на реальные переговоры ЕС и Украины

Венгрия сможет наложить вето на переговоры Евросоюза с Украиной о вступлении в блок, когда они перестанут быть гипотетическими, как сейчас. Сейчас же венгерское правительство приняло самое правильное решение, избавляя себя от последствий решения Евросоюза о старте переговоров с Киевом. Соответствующее заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в беседе с порталом Mandiner .

Министр заявил, что считает принятое решение наилучшим из возможных. Он подчеркнул, что в этом случае Венгрия решила не принимать участия и не нести ответственности за данное решение, освободив себя от последствий.

Сийярто выразил мнение, что применить право вето будет целесообразнее, когда подготовка будет вестись к реальным переговорам, а не гипотетическим, как это происходит сейчас. По словам дипломата, Венгрия воспользуется своим правом в случае, если Брюссель захочет навязать что-то невыгодное для Будапешта.