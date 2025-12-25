Синяки и тональный крем на запястьях Дональда Трампа во время рождественского общения: что пытается скрыть Белый дом?

Во время традиционного рождественского общения с детьми в своем имении во Флориде Дональд Трамп привлек внимание не только беседой о Санта-Клаусе, но и необычным видом своих рук.

На правом запястье президента США было заметно большое красноватое пятно, тщательно замазанное тональным кремом. При этом на левой руке отчетливо проступал свежий синяк с багровыми участками.

Мероприятие прошло в праздничной обстановке: Трамп и его супруга Меланья отвечали на звонки детей, следящих за перемещениями Санты через горячую линию Пентагона. Позже президент поздравил военнослужащих, а вечер завершил приемом для гостей.

Это не первый случай, когда состояние рук Трампа вызывает вопросы.

До этого Белый дом объяснял подобные отметины на правой руке активными рукопожатиями, сравнивая рабочий график президента с вокзальной проходной, а также ежедневным приемом аспирина, который может влиять на свертываемость крови и вызывать отеки. Сам Трамп неоднократно отвергал слухи о проблемах со здоровьем, подчеркивая свою исключительную работоспособность.

