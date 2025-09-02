Башар Асад в международном розыске: Париж требует ответа за гибель журналистов в Хомсе

Франция официально объявила в розыск бывшего президента Сирии Башара Асада и шестерых высокопоставленных экс-чиновников. Ордера на их арест связаны с расследованием военных преступлений при бомбардировке Хомса в 2012 году, где погибли двое западных журналистов. Об этом сообщает France24.

Французские следователи выдвинули формальные обвинения против сирийского руководства. Основанием послужило дело о преднамеренном обстреле города Хомс в 2012 году, в результате которого погибли американская журналистка Мари Колвин и французский фотограф Реми Ошлик.

Расследование квалифицирует инцидент как военное преступление и преступление против человечества. Помимо самого Асада, ордера выписаны на его брата Махера, возглавлявшего элитную бронетанковую дивизию, а также бывших глав разведки и генштаба.

Дамаск всегда отрицал причастность своих сил к целенаправленным ударам по гражданским объектам. Однако международное правосудие намерено добиваться ответа по делу, которое тянется более десяти лет.

