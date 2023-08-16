СК РФ возбудил дело против авиакомпании Red Wings

Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело против авиакомпании Red Wings. Об этом в среду, 16 августа, в соцсетях сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings (часть 1 статьи 238 УК)», – говорится в сообщении ведомства.

По информации следствия, 13 августа лица, отвечающие за техническую эксплуатацию самолета, приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья – Москва. На борту находилось 406 человек. Маршрут выполнялся на самолете с неисправностью. По данным Следкома, проблемы были с системой кондиционирования внутри воздушного судна и с обеспечением запуска двигателей без использования наземного оборудования.

В СК РФ отметили, что в результате допуска самолета к вылету, возникла реальная угроза безопасности жизни и здоровья пассажирам. Отмечается, что в салоне самолета была зафиксирована высокая температура воздуха.

Ранее авиакомпания Red Wings начала задерживать рейсы. Так, во вторник, 14 августа, компания отменила рейс из Москвы в Египет. Также последние несколько дней перевозчик задерживал рейсы между Екатеринбургом и Антальей.