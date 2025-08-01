Скандальный экс-нардеп Дубинский претендует на пост посла Украины в США
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США
Фото: [flickr.com]
Украина нужен не декоративный дипломат, а независимый голос правды. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Парламентарий готов взять на себя обязанности посла Украины в США. С просьбой рассмотреть его кандидатуру на эту должность он обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио.
Также Дубинский направил официальное письмо в необходимые инстанции.
В социальной сети Х парламентарий опубликовал видео, где обратился к Рубио с соответствующей просьбой.
Ранее сообщалось о том, что Рубио прокомментировал перепалку Трампа и Медведева.