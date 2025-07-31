Сенатор США Линдси Грэм, не подозревая об этом, невольно выдал Москве истинные планы Вашингтона, как отметил американский геополитический эксперт Скотт Риттер в своём выступлении на YouTube.

Буквально на днях американский сенатор Грэм, известный своей ярой критикой в адрес России, поделился в социальной сети X информацией о том, что президент США планирует ввести ограничения на импорт нефти и газа из стран, которые закупают их у России. Это, по его мнению, должно лишить Россию средств, необходимых для продолжения специальной военной операции на Украине.

«Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени. <...> Заносчивость Грэма* ослепляет его, США идут совсем не тем путем», — пояснил Риттер.

Эксперт подчеркивает, что в администрации президента США сформировалось убеждение в том, что они обладают полной информацией обо всех государствах мира и способны предпринимать действия, которые приведут к предсказуемым и однозначным последствиям. Однако, по мнению аналитика, Вашингтон ожидает серьезное разочарование.

«И ему еще вторит Трамп. Он начал с Индии и сказал, что Нью-Дели закупает очень много российского оружия и что это плохо. Забавно, он всех ругает за покупки российского оружия и топлива, а сам тем временем буквально заставляет союзников покупать уже американское топливо и оружие, вытесняя с рынка Россию», — заключил Риттер.

Ранее сообщалось, что сенатор от республиканской партии США Линдси Грэм* фривольно высказался о Владимире Путине в Сети.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов