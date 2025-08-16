«Скрытые от любопытных глаз» американские истребители дежурили во время встречи Путина и Трампа

«Скрытые от любопытных глаз» американские истребители F-22 и B-2 обеспечивали безопасные условия проведения саммита в Анкоридже с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The Economist.

Как отмечает издание, обычно эти истребители редко появляются на официальных кадрах, однако встреча на военной базе Эльмендорф-Ричардсон стала исключением.

На кадрах, опубликованных изданием видно, как четыре F-22 выстроились вдоль красной ковровой дорожки. Над ними пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-35.

Корреспондент Economist, заснявший технику, был вынужден передать фотографии на проверку ВВС США — военные строго контролируют изображения этих машин.

F-22 Raptor — один из самых совершенных истребителей в мире. Разработанный в 1990-х годах, он оснащен стелс-технологиями, мощной радиолокационной системой и вооружением, включая 20-мм пушку и ракеты «воздух-воздух».

Кроме того, в августе 2025 года эскадрилью этих самолетов перебросили на Ближний Восток из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Ранее президент США Дональд Трамп подвел итоги встречи с российским лидером в интервью американскому телеканалу.