Трамп подвел итоги встречи с Путиным в интервью американскому телеканалу

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подвел итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, сделав ряд резонансных заявлений об урегулировании украинского конфликта.

Американский лидер четко обозначил новую расстановку сил — теперь возможность достичь мира зависит от главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских стран.

«Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в этом конфликте», — заявил Трамп, подчеркнув разницу в потенциале между Россией и Украиной.

Он прямо посоветовал Киеву «заключить сделку», отметив, что в ходе переговоров с Путиным был достигнут «большой прогресс». Особое внимание вызвало заявление Трампа о возможном личном участии в будущей встрече Путина и Зеленского.

Также глава Белого дома отметил, что Россия обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться. Он призвал страны Европейского союза (ЕС) «немного» поучаствовать в урегулировании украинского кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что готов продолжить с ним диалог.