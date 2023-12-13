Sky News: Байден начал делать оговорки при обещании помощи Украине

СМИ отметили, что президент Соединенных Штатов стал более выдержан при раздаче гарантий помощи правительству Зеленского. Теперь в его словах содержатся оговорки.

Журналисты проанализировали, что и как говорит Байден в это посещение Америки Владимиром Зеленским. Глава Белого дома убрал из своих речей упоминание, что поддержка будет продолжаться бессрочно.

«Байден сказал, что Америка будет продолжать поддерживать Украину «до тех пор, пока мы сможем», - отметили они.

По их мнению, такие фразы должны заставлять вздрагивать Зеленского. Тем более, что при прекращении помощи со стороны США среди европейских союзников Украины также может произойти раскол. Часть из них, вполне возможно, отречется от поддержки Киева.