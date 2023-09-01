Sky News: Украина сильно пожалеет о смене военного министра в Великобритании

Бен Уоллес отправился в отставку, а его преемник будет вести гораздо более осторожную политику, поэтому правительство Зеленского будет со временем сожалеть о такой замене.

Эксперт Доминик Уайкорн выступил в эфире и дал прогноз поведению нового министра обороны Гранта Шаппса. Оy напомнил, что у Бена Уоллеса был настоящий военный опыт, а Шаппс такого не имеет. Вдобавок, новый министр раньше возглавлял министерство энергетики. Поэтому он не сможет вести такую же энергичную и агрессивную политику, какую до него проводил Уоллес.

«О его отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве», - указал Уайкорн.

Он подчеркнул, что новый глава военного ведомства слишком мягок и слаб, чтобы проводить прежнюю политическую линию.