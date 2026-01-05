В федеральном суде Нью-Йорка прозвучали шокирующие заявления о возможных серьезных травмах, полученных супругой президента Венесуэлы Силий Флорес во время ее задержания.

Как сообщает CNN, защитник Марк Доннелли в ходе судебного заседания заявил, что его подзащитная нуждается в неотложном медицинском осмотре из-за полученных повреждений.

Адвокат прямо указал, что в результате действий американских силовиков Флорес могла получить перелом ребер или, как минимум, тяжелые ушибы грудной клетки. Доннелли охарактеризовал травмы как серьезные, подчеркнув, что инцидент при задержании мог повлечь за собой значительный ущерб для ее здоровья, требующий прохождения обследования.

Ранее политолог Блохин заявил о том, что в свержении Мадуро начало новой геополитической игры.