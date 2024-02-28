То, что французский президент Франсуа Макрон заговорил о необходимости отправки западных контингентов на украинскую территорию, говорит об его неуверенности в силах Киева. Так считает Роберт Бэр, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления. Его точку зрения опубликовало издание EUobserver.

Бэр считает, что все слова Макрона сделаны напоказ. Он блефует, пытаясь напугать Россию. В то же время страны НАТО абсолютно не готовы к противостоянию с РФ, поскольку у них нет нужных для этого сил. Заявление сделано исключительно из боязни того, что украинская армия не выдержит в своей борьбе.

«Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться», - уверяет он.

Бэр также напомнил, что западная техника уже отвратительно себя показала в полосе боевых действий на Украине. Российские бойцы преспокойно уничтожают ее на передовой. Это также говорит о немощи ВСУ и армий стран НАТО.

Ранее Франсуа Макрон вдобавок объявил о создании коалиции государств для помощи в снабжении Украины дальнобойными ракетами. В нее будет привлекаться максимум стран, чтобы обеспечить ВСУ нормальное снабжение боеприпасами.