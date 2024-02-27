Макрон объявил о создании коалиции ЕС для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия

Страны Евросоюза на встрече в Париже, посвященной поддержке Украины, подтвердили свою готовность создать коалицию для начала поставок Киеву ракет среднего и дальнего радиуса действия.

Как приводится в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х, об этом проинформировал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов. Мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», — заявил Макрон.

Напомним, все последнее время страны Запада наперегонки стараются заверить на словах Украину в своей поддержке. Так, Италия, Франция и ФРГ умудрились даже подписать некие, как уверяет Киев, гарантии безопасности.

Ранее Макрон заявил, что страны ЕС рассматривают вариант отправки войск стран Евросоюза на Украину.