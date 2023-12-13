Словакия испугалась прямого столкновения с РФ из-за возможных вылетов украинских F-16 с авиабаз стран НАТО

Вылеты истребителей F-16 с украинскими пилотами с авиабаз стран НАТО являются самой настоящей «красной линией», которую Словакия не намерена переходить, ввиду собственной национальной безопасности.

На это указал вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Он подчеркнул, что данный шаг приведет к стопроцентному открытому столкновению с Россией и началу третьей мировой войны.

«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы до открытого столкновения, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — написал Блага в соцсетях.

Ранее руководитель российской делегации по вопросам безопасности Гаврилов заявил в Вене, что Москва будет считать вылет украинских F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии в зону СВО как начало прямого участие указанных европейских государств в украинском конфликте и «вынудит РФ на ответные меры».