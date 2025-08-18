Словакия осталась без нефти: поставки по «Дружбе» остановлены из-за атаки на инфраструктуру

Словакия осталась без поставок российской нефти — трубопровод «Дружба» приостановил работу из-за аварии на подстанции. Венгрия уже заявила, что причиной стал удар по энергообъекту. Об этом сообщает TA3.

Словакия столкнулась с перебоями в поставках нефти после остановки трубопровода «Дружба». Оператор Transpetrol подтвердил, что прокачка сырья прекратилась из-за проблем с электроснабжением. Источники связывают это с атакой на трансформаторную подстанцию, обслуживающую нефтепровод.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина нанесла удар по распределительному узлу «Дружбы» в Брянской области, что привело к остановке поставок.

«Дружба» — крупнейшая в мире система нефтепроводов, по которой Россия поставляет сырье в Европу. Ее южная ветка проходит через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. В июле Словакия вошла в топ-5 европейских импортеров российской нефти, причем 79% поставок шли именно по этому маршруту.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан поставил Венгрии первую партию нефти через территорию Хорватии.