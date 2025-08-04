Через Новороссийск и Хорватию: Казахстан поставил Венгрии первую партию нефти

Казахская компания «Казмунайгаз» (КМГ) отправила в Венгрию первую крупную партию нефти. Поставка произведена через российский порт Новороссийск, а затем сырье поступило на территорию Хорватии. Об этом сообщили представители самой компании, их слова привел ТАСС.

Отправка нефти из Казахстана произошла в интересах венгерского нефтеперерабатывающего предприятия «Сазхаломбатта». Сначала нефть была отправлена в Россию в порт Новороссийск.

«Морскую транспортировку до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик „Казмортрансфлот“ (дочернее предприятие КМГ) на своем танкере Alatau», — указали в КМГ.

Из Хорватии нефть будет направлена в адрес конечного потребителя через Адриатический нефтепровод, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod. Казахстан считает, что такая поставка заметно расширяет его возможности поставлять энергоресурсы на рынки Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Казахстан провел переговоры с Еврокомиссией и сумел достичь договоренности о транзите своего угля через порты России, которые находятся под европейскими санкциями. Для применения исключений Казахстану необходимо выполнять ряд условий. Сам уголь должен быть добыт на его территории, а российские порты обязаны использоваться исключительно для транзита. В них нельзя закупать товар либо перерабатывать его.