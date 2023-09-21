Словакия поддержала Польшу в начавшейся торговой войне с Украиной

Ее президент Зузана Чапутова заявила, что ее страна не будет импортировать украинское зерно как минимум до конца этого года.

Такое заявление сделано было словацким лидером на полях Генассамблеи ООН. Она указала, что ее правительство и раньше старалось помогать Украине, и будет это делать впредь. Тем не менее, по вопросу импорта украинского продовольствия Словакия занимает непримиримую позицию – зерно не должно поступать на европейский рынок.

«Мы были принципиальны в оказании помощи Украине. Мы поступаем принципиально и в вопросе защиты словацких интересов», - подчеркнула Чапутова.

Ее слова привело ТАСС. Президент добавила, что такой прагматичный подход является естественным делом.