Словакия предложила провести встречу Путина и Трампа в Братиславе

Власти Словакии выступили с предложением организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью «Известия» заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

По его словам, встреча лидеров может пройти Братиславе.

10 января Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже приступили к подготовке к переговорам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, сказал, что это просто гипотетический вопрос журналистов.

Также он добавил, что к подготовке встречи двух лидеров можно будет приступить лишь после официального вступления избранного президента США в должность.

Ранее сообщалось о том, что в США оценили риск масштабных протестов в день инаугурации Трампа.