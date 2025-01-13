В США оценили риск масштабных протестов в день инаугурации Трампа

В Вашингтоне 18 января должен пройти марш протеста тех, кто выступает против политики Трампа. Организаторы этой акции считают, что мероприятие посетит порядка 50 тыс. человек. В то же время аналогичный митинг восемь лет назад посетило около 470 тыс. человек. По этой причине в Национальной парковой службе считают, что все пройдет по регламенту и без каких-либо существенных происшествий.

Большая часть зданий Национального Молла, то есть архитектурного комплекса в историческом центре американской столицы, будет в день инаугурации открыта для общественности.

«Это отклонение от инаугурации президента Джо Байдена, когда округ стал крепостью после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года», — указали журналисты.

Для охраны общественного порядка на улицы выведут порядка 4 тыс. полицейских, содействие им окажут 7,8 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.

Ранее в России высказались по поводу встречи Путина и Трампа. По мнению пресс-секретаря российского лидера Пескова, это будет очень целесообразное мероприятие, и площадкой для него могут стать несколько стран. Пока никакой подготовки к встрече не ведется, но все может резко измениться после инаугурации президента США.