«Слово, которое меняет все». Ошибки переводчиков в Гааге поставили украинскую делегацию в неловкое положение

Как сообщает РИА Новости, переводчик, работавший на заседании международной комиссии по возмещению ущерба Украине, допустил существенную ошибку при переводе выступления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.

Эта двусмысленная оговорка, однако, не стала единичным случаем. Позднее, уже на совместной пресс-конференции, другая переводчица, озвучивая позицию голландского премьера, снова перепутала ключевые государства. В ее интерпретации вышло, что Европа и Нидерланды должны «продолжить давить на Украину», что является прямой противоположностью предполагаемого заявления о необходимости давления на Россию.

Эти последовательные ошибки в синхронном переводе с английского и нидерландского языков создали курьезную и неловкую ситуацию на фоне серьезных дипломатических переговоров.

Ранее Зеленский заявил о невозможности Украины обойтись без российских активов.