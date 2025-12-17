«Слово, которое меняет все». Ошибки переводчиков в Гааге поставили украинскую делегацию в неловкое положение
Переводчик Зеленского дважды перепутал Россию и Украину в Гааге
В ходе официального визита Владимира Зеленского в Гаагу произошел досадный лингвистический инцидент, привлекший внимание журналистов.
Как сообщает РИА Новости, переводчик, работавший на заседании международной комиссии по возмещению ущерба Украине, допустил существенную ошибку при переводе выступления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.
Эта двусмысленная оговорка, однако, не стала единичным случаем. Позднее, уже на совместной пресс-конференции, другая переводчица, озвучивая позицию голландского премьера, снова перепутала ключевые государства. В ее интерпретации вышло, что Европа и Нидерланды должны «продолжить давить на Украину», что является прямой противоположностью предполагаемого заявления о необходимости давления на Россию.
Эти последовательные ошибки в синхронном переводе с английского и нидерландского языков создали курьезную и неловкую ситуацию на фоне серьезных дипломатических переговоров.
Ранее Зеленский заявил о невозможности Украины обойтись без российских активов.