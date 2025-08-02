Украинские боевики в ходе перемещения по Селидово (Донецкая Народная республика), когда город находился под оккупацией ВСУ, расстреляли семью из четырех человек, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта.

Украинские боевики в ходе перемещения по Селидово (Донецкая Народная республика), когда город находился под оккупацией ВСУ, расстреляли семью из четырех человек, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта.

Трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года.

Тогда украинские боевики расстреливали всех подряд, стреляли везде, где могли находиться люди. Жертвами ВСУ стали Сергей Коровка, его мать Наталья Коровка и ее двое племянников.

По словам собеседника издания, когда украинские военные постучались в один из домов, проживавшие там люди подумали, что в город в Селидово вошла российская армия, и открыла ворота. Боевики расстреляли всю семью. Их похоронили лишь в конце декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники совершили атаку на предприятие в Самарской области.