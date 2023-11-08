СМИ: более 10,5 тысяч человек стали жертвами ударов по сектору Газа

Число жертв ударов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 10,5 тысяч человек. Об этом сообщил арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

«Число жертв с начала Израилем войны в Газе возросло до 10 569», – говорится в сообщении ведомства.

Среди этих жертв – 2823 женщины и 4 324 ребенка.

Также по данным телеканала, в Газе перестали действовать 18 больниц из-за катастрофической ситуации в регионе.

Палестино-израильский конфликт продолжается с 7 октября. Он обострился после того, как боевики палестинского радикального движения ХАМАС выпустили по городам Израиля от 2,5 до 5 тысяч крылатых ракет из сектора Газа, а также вторглись на территорию государства, откуда в заложники забрали около 250 человек.

27 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа. Позже командование заявило, что израильские военные полностью окружили столицу анклава. В результате ударов гибнут местные жители, а также разрушаются здания.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика, который занимался производством оружия для ХАМАС.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные РФ? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».