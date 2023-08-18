Воевавший в составе ВСУ британский наемник, экс-парашютист Дэниел Берк, пропал на Украине. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила газета Daily Telegraph.

По информации источника, Берку 36 лет. Он служил в парашютно-десантном полку британской армии, в том числе проходил службу в Афганистане. После окончания конфликта там, он пошел работать строителем, а позже – поехал в Сирию, где присоединился к курдским бойцам.

Когда Берк вернулся в Великобританию, ему были предъявлены обвинения в оказании помощи курдским отрядам YPG, которые планировали теракты против Турции. Бывший военный провел в тюремном заключении семь месяцев.

Воевать на стороне киевского режима Берк начал в 2022 году. На территории Украины он организовал собственное подразделение в составе ВСУ под названием «Темные ангелы». Через некоторое время британец прекратил участвовать в боевых действиях, а перенаправил усилия на помощь в эвакуации из прифронтовой зоны.

Как пишет Daily Telegraph, британец проживал в квартире в Запорожье. По данным газеты, он уже неделю не выходит на связь с родственниками. Отмечается, что полиция Украины начала расследование по факту бесследного исчезновения Берка. В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что находятся в постоянном контакте с его семьей.

Один из товарищей гражданина Великобритании заявил, что, по всей видимости, он пропал в городе, поскольку все вещи и рабочий ноутбук остались дома.

Ранее газета Sunday World сообщила, что ирландский наемник Ратоат Брайана Мигер был уволен со своей работы из-за участия в конфликте на Украине. Гражданин Ирландии получил ранение спины, из-за которого не смог вернуться в страну и выйти на смену.