СМИ: делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в столицу Нигера, сообщило в субботу, 19 августа, агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источники, близкие к сверженному президенту Мохамеду Базуму.

Накануне комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что ЭКОВАС 19 августа планирует направить в Нигер дипломатическую миссию. Он отметил, что союз готов урегулировать конфликт мирным путем.

«Делегация стран Западной Африки в субботу прибыла в Ниамей в попытке снова выступить дипломатическим посредником», – говорится в сообщении агентства.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свержен президент Базум. Его заблокировали в президентском дворце бойцы Национальной гвардии страны. Причиной, по информации СМИ, стало намерение Базума отправить в отставку командующего гвардией Омара Тчиани.

После этого мятежники выступили в эфире национального телевидения, где сообщили о введении в Нигере комендантского часа и закрытии воздушных границ (сейчас они с некоторыми странами оно открылось). Также мятежники призвали не вмешиваться во внутренние дела государства и даже сообщили о намерении убить Базума в случае, если это произойдет.

Нигер расположен в Западной Африке. Площадь государства составляет около 1 млн 267 тысяч квадратных километров. Население страны – 25 млн человек. Нигер граничит с Алжиром, Ливией, Буркина-Фасо, Мали, Чадом, Нигерией и Бенином.

ЭКОВАС заявляли о намерении начать военную интервенцию в Нигер, однако этого не произошло. В ЭКОВАС входят 15 государств Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра Леоне и Того.

Ранее министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости заявил, что в стране может развиться терроризм на фоне хауса. Он заявил, что ситуация в Нигере может быть похожей на события в Ливии, Сирии и Ираке.