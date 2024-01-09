СМИ: экс-премьер Италии Драги может возглавить Евросовет

76-летний Драги вряд ли откажется занять такой пост, но и не будет заниматься активным продвижением своей кандидатуры, считает директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

В Евросоюзе срочно ищут замену Шарлю Мишелю. Это вызвано тем, что Евросовет может возглавить мятежный венгерский премьер Виктор Орбан, если кандидатура преемника Мишеля не будет согласована к моменту окончания его полномочий.

С 1 июля по 31 декабря Венгрия будет возглавлять Евросовет, и, по правилам, во главе его может стать руководитель кабмина страны, если не будет других кандидатов.

Шарль Мишель собирается досрочно уйти с поста главы Евросовета, чтобы принять участие в выборах в Европарламент.