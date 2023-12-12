СМИ: Европа сама себя демилитаризировала

Европа годами сокращала расходы на оборону и фактически сама себя демилитаризировала, пишет The Wall Street Journal.

Это происходило потому, что не было необходимости тратить деньги на военные нужды из-за отсутствия реальных угроз, а также потому, что Европа рассчитывала на мощь американских вооруженных сил.

Потенциал производства вооружения в Европе был подорван, и быстро его восстановить не получится, считает профессор военных исследований Уорикского университета Энтони Кинг. Большинство европейских правительств сталкивается с замедлением экономического роста, а население стран Европы не согласится с выделением дополнительных средств на оборону за счет сокращения социальных расходов.

Издание отмечает, что большинство европейских стран производят военную технику, которая может быть эффективна в локальных конфликтах и полицейских операциях, но бесполезна в войне, подобной украинской. Так, например, Великобритания инвестировала в легкую технику, такую как бронированные Land Rover, а не в тяжелую артиллерию.