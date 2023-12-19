СМИ: глава офиса Зеленского Ермак может украсть западную помощь
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак создает в стране новую олигархию и контролирует коррупционные потоки, пишет Business Insider.
В политических и деловых кругах Киева Ермак, бывший юрист и кинопродюсер, считается вторым по влиятельности человеком в стране, этаким Диком Чейни для Владимира Зеленского. Порой кажется, что грузный Ермак «нянчится» с невысоким Зеленским.
Исполнительный директор Центра антикоррупционных действий Дарья Каленюк рассказала журналисту издания, что Ермак создает подконтрольную ему новую олигархию. Ермак через своих заместителей в администрации президента и министров, находящихся в его распоряжении, пытается установить контроль над значительной частью экономики Украины, а также над ее правоохранительными органами и аппаратом безопасности. По словам Каленюк, связанные с Ермаком люди в бизнесе получают государственные контракты по завышенным ценам, а западная помощь расходится по рукам новых богачей.
«Стоимость послевоенного восстановления, по одной из оценок, может превысить 1 триллион долларов. Что может помешать тому, чтобы такие грандиозные суммы, более чем в пять раз превышающие довоенный валовой внутренний продукт Украины, не были растащены менеджерами зарождающейся олигархии?» – задается вопросом автор статьи.