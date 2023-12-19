СМИ: глава офиса Зеленского Ермак может украсть западную помощь

В политических и деловых кругах Киева Ермак, бывший юрист и кинопродюсер, считается вторым по влиятельности человеком в стране, этаким Диком Чейни для Владимира Зеленского. Порой кажется, что грузный Ермак «нянчится» с невысоким Зеленским.

Исполнительный директор Центра антикоррупционных действий Дарья Каленюк рассказала журналисту издания, что Ермак создает подконтрольную ему новую олигархию. Ермак через своих заместителей в администрации президента и министров, находящихся в его распоряжении, пытается установить контроль над значительной частью экономики Украины, а также над ее правоохранительными органами и аппаратом безопасности. По словам Каленюк, связанные с Ермаком люди в бизнесе получают государственные контракты по завышенным ценам, а западная помощь расходится по рукам новых богачей.