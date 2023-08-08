СМИ: госпереворот в Нигере стал свидетельством невежества Запада

Государственный переворот в Нигере указал на невежество и недальновидность стран Запада, написал обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Переворот в стране 26 июля стал ударом по невежественному Западу: ни незадачливая бывшая колониальная держава Франция, ни затухающая сверхдержава США не смогли предугадать, что произойдет», – считает журналист.

По мнению обозревателя, смена власти в Нигере стала неожиданной удачей для России и Китая, которые ведут борьбу за влияние в Африки с США и другими западными странами.

Попытки США и Франции урегулировать ситуацию в Нигере оказались бесплодными. Так, в Ниамей слетала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она рассказала о «трудных переговорах» с представителями мятежников, которые, по большому счету, закончились ничем.