СМИ: ХАМАС отказался отдавать власть в секторе Газа в обмен на прекращение огня

Палестинское радикальное движение ХАМАС и «Исламский джихад»* отказались от предложения Египта, которое заключается в уступке власти в секторе Газа в обмен на прекращение огня. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники из служб безопасности Египта.

«ХАМАС и его союзник «Исламский джихад»* отклонили предложение Египта о том, что они откажутся от власти в секторе Газа в обмен на постоянное прекращение огня», – говорится в материале агентства.

По информации Reuters, предложение Египта было поддержано в Катаре. Согласно документу, хамасовцы должны отпустить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также отказаться от власти в палестинском анклаве. В проекте соглашения отмечалось, что представители ХАМАС после этого не должны подвергаться преследованиям. После этого в секторе Газа должны были пройти выборы.

Как пишет агентство, хамасовцы отклонили все пункты этого предложения, оставив только пункт о заложниках.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил секторе Газа и пообщался с израильскими военными.

Палестино-израильский конфликт продолжается с 7 октября 2023 года. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает выполнять свои задачи в рамках наземной операции в Газе.

*организация признана террористической и запрещена в России