Международная газета Financial Times сообщила о поспешном передислоцировании вооружения после ударов по объектам ВВС.

В частности, буду перемещены объекты, которые использовались для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp.

Газеты со ссылкой на источники отмечает, что украинские власти и «партнеры» рассматривают удары РФ по объектам на западе страны как попытку Кремля разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков.

«Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал», – отмечает издание.

Также Financial Times подчеркнула, что украинским военным приходится постоянно перемещаться между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.

Россия начала наносить удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, спецслужбы Украины организовали теракт на Крымском мосту, используя грузовик. В нем террористы спрятали взрывное устройство в рулон с полиэтиленовой пленкой и подорвали на мосту. В результате – было повреждено шоссейное полотно и погибли люди.

15 августа Министерство обороны РФ сообщило о нанесенном ракетном ударе по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Ведомство отметило, что все цели были достигнуты.