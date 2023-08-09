СМИ: Киев и Запад признали, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно

Киев и западные «партнеры» признали, что украинское контрнаступление продвигается медленнее, чем от него ожидали. Об этом сообщил в среду, 8 августа, телеканал CNN .

«Чиновники как внутри Украины, так и за ее пределами сейчас признают, что продвижение наступления происходит медленнее, чем они надеялись», – говорится в сообщении телеканала.

Источник также ссылается на неназванного высокопоставленного западного дипломата, который выразил мнение о том, что Украина могла бы добиться прогресса, но вероятность изменения баланса сил на фронте осталась бы минимальной.

По словам президента России Владимир Путина, украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, несмотря на громкие анонсы со стороны Украины, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений.

4 августа Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за два месяца контрнаступления лишилась более 43 тысяч своих военнослужащих. Кроме того, ВСУ каждый день теряют десятки единиц военной техники, которую армии поставил Запад.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN признал, что контрнаступление отстает от графика. Глава ведомства объяснил это нехваткой боеприпасов и систем ПВО.