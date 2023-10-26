Украинские медики, работающие в зоне боевых действий, жалуются на некачественное и дешевое оборудование, которое усугубляет лечение солдат ВСУ, сообщает британская газета Financial Times .

Как отмечают сами медики, с которыми пообщались журналисты издания, все чаще им передают материалы низкого качества. Из-за этого тяжело поддерживать жизнь раненных пациентов. Отмечается, что в аптечках, которые передают медикам, находятся дешевые жгуты – они легко рвутся при перекручивании.

«Более десятка военных медиков, опрошенных после начала украинского контрнаступления..., выразили разочарование тем, что неисправное медицинское оборудование и нехватка медицинской подготовки стоят солдатам жизней», – следует из материала газеты.

Отмечается, что ситуация осложнилась после начала контрнаступления. По словам президента России Владимира Путина, украинский «контрнаступ» начался 4 июня. Как отметил российский лидер, ВСУ не испытывают успехов в зоне боевых действий, неся огромные потери, в то время как ВС РФ, наоборот, выполняют свои задачи вовремя.

Ранее Министерство обороны РФ впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS, которые США передали Украине.