По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снегопад в российской столице ожидается завтра к шести часам утра. Толщина снежного покрова может составить до трех сантиметров.

Как отметил синоптик, устойчивый снег в городе не задержится. Уже через несколько суток в Москве вновь потеплеет, и выпавшие осадки растают.

По словам Тишковца, метеорологическая зима придет в столицу примерно на две недели позже обычных сроков — в последнюю неделю ноября. Именно тогда среднесуточная температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, что позволит снежному покрову сохраниться.

Ранее синоптик Леус сообщила, что зима в большей части России будет теплее климатической нормы.