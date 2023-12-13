СМИ: на Украине убили ирландского наемника
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На Украине убит гражданин Ирландии, воевавший на стороне ВСУ, пишет газета Irish Times. По ее информации, погибшим оказался Грэм Дейл. Он умер на прошлой неделе.
«Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу», – говорится в публикации газеты.
Источник отмечает, что Дейл на протяжении семи лет проходил службу в морской пехоте США, в том числе участвовал в конфликте в Ираке. Он отправился на Украину после начала РФ специальной военной операции в 2022 году.
Irish Times подчеркивает, что Дейл – по меньшей мере тритий ирландец, убитый на Украине.
В апреле ирландский телеканал RTI сообщил, что на Украине погиб гражданин Ирландии Финбар Кафферки. Ему было 40 лет. До того, как вступить в ряды ВСУ, ирландец воевал в Сирии на стороне курдов против террористической организации «Исламское государство»*. По какой причине Кафферки погиб на Украине, не сообщается.
После начала спецоперации страны Запада начали активно поддерживать ВСУ, поставляя на ее территорию вооружение и боеприпасы. Кроме того, на Украину прибыли десятки наемников из разных стран, которые продолжают участвовать в конфликте.
*террористическая организация, запрещенная в России