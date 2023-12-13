На Украине убит гражданин Ирландии, воевавший на стороне ВСУ, пишет газета Irish Times . По ее информации, погибшим оказался Грэм Дейл. Он умер на прошлой неделе.

«Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу», – говорится в публикации газеты.

Источник отмечает, что Дейл на протяжении семи лет проходил службу в морской пехоте США, в том числе участвовал в конфликте в Ираке. Он отправился на Украину после начала РФ специальной военной операции в 2022 году.

Irish Times подчеркивает, что Дейл – по меньшей мере тритий ирландец, убитый на Украине.

В апреле ирландский телеканал RTI сообщил, что на Украине погиб гражданин Ирландии Финбар Кафферки. Ему было 40 лет. До того, как вступить в ряды ВСУ, ирландец воевал в Сирии на стороне курдов против террористической организации «Исламское государство»*. По какой причине Кафферки погиб на Украине, не сообщается.

После начала спецоперации страны Запада начали активно поддерживать ВСУ, поставляя на ее территорию вооружение и боеприпасы. Кроме того, на Украину прибыли десятки наемников из разных стран, которые продолжают участвовать в конфликте.

*террористическая организация, запрещенная в России