СМИ: Нетаньяху посетил сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и пообщался с израильскими военными, сообщает в понедельник, 25 декабря, газета Jerusalem Post .

По информации источника, бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попросили израильского премьер-министра «не останавливаться». В материале отмечается, что Нетаньяху рассказал об этом на собрании партии Ликуд в Кнессете.

«Я только что вернулся из сектора Газа, встречался там с дивизией резервистов. Все они меня просили об одном: мы не можем остановиться, мы должны идти до самого конца», – сказал премьер-министр.

Кроме того, подчеркивает издание, Нетаньяху пообещал «углублять» бои в ближайшее время. Также отметил израильский премьер-министр, конец этой «битвы» еще далек.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу сектора Газа на территорию государства, откуда в заложники забрали до 250 человек.

В конце октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа, целью которой является полное уничтожение ХАМАС на территории палестинского анклава.