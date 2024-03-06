СМИ: Никки Хейли выйдет из президентской гонки и предложит Трампу побороться за своих избирателей

Бывший постред США при ООН Никки Хейли намерена сегодня объявить о приостановке своего участия в праймериз Республиканской партии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении политика.

Накануне в США прошли праймериз сразу в 15 штатах и одной заморской территории. Итоги Супервторника стали удручающими для Хейли — она сумела одержать лишь в небольшом Вермонте, во всех остальных штатах уверенную победу одержал Дональд Трамп.

На предыдущих праймериз Хейли смогла победить в столичном округе Колумбия, но потерпела поражение в своем родном штате Южная Каролина.

Ожидается, что Хейли не станет напрямую призывать своих избирателей голосовать за Трампа, но предложит ему самому постараться завоевать их поддержку.

Таким образом, Дональд Трамп остается единственным кандидатом в президенты от Республиканской партии, хотя праймериз прошли примерно только в половине штатов США.