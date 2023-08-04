СМИ: поставка Киеву истребителей F-16 не усилит ВСУ в зоне конфликта

Передача американских истребителей F-16 Киеву не сможет повлиять на ситуацию на фронте, считают американские чиновники, на которых ссылается телеканал NBC News.

«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Вероятно, потребуются месяцы, прежде чем самолеты начнут действовать», – говорится в сообщении телеканала.

В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, истребители F-16 с большей долей вероятности будут предоставлены Украине европейскими странами.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных «партнеров» в затягивании предоставления помощи ВСУ. В частности, украинский лидер сделал акцент на долгой передаче истребителей.

Киев давно запрашивает страны Запада военные самолеты. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что истребители передадут ВСУ до конца 2023 года.

Зеленский 2 августа снова заявил, что западные страны затягивают предоставление помощи Украине. В этот раз он отметил, что иностранные тренеры еще не начали обучать украинских пилотов работе на истребителях F-16. Зеленский уверен, что тренировки начнутся в августе.

Ранее о намерениях обучать пилотов ВСУ управлению самолетами заявляли Дания и Нидерланды.