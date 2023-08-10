СМИ предположили, кто мог ликвидировать кандидата в президенты Эквадора

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла убить крупная эквадорская банда Los Lobos, сообщает колумбийская пресса со ссылкой на видеообращение участников сообщества, которое начало распространяться в социальных сетях.

На нем несколько человек в черной одежде и с оружием в руках зачитывают обращение от своего лидера. Бандиты сообщили, что ответственность за произошедшее накануне убийство они полностью берут на себя.

Также в видеообращении боевики сообщили, что подобным образом будут действовать со всеми «коррумпированными политиками», которые берут деньги на свои предвыборные кампании и не выполняют обещаний.

По информации эквадорского новостного портала Primicias, Los Lobos является одной из крупных банд в стране, орудующих в столице. Бандиты причастны к наркобизнесу, убийствам и похищениям.

10 издание El Universo сообщило, что Вильявисенсьо был убит после митинга столице страны Кито. В голову политика выстрелили три раза. Позже прокуратора сообщила, что напавший на кандидата умер в результате огнестрельных ранений.

Выборы президента в Эквадоре пройдут 20 августа. Действующим лидером государства является Гильермо Лассо.