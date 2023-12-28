СМИ: председатель Сената Италии продал подаренный Берлускони УАЗ

Председатель Сената парламента Италии Иньяцио Ла Русса избавился от подаренного ему экс-премьер-министром страны Сильвио Берлускони российского внедорожника «УАЗ Патриот», сообщила газета il Giornale , ссылаясь на декларацию о доходах политика.

Отмечается, что Ла Русса продал автомобиль. Как пишет газета, такое решение председатель принял из-за того, что машина простаивает в личном гараже без дела. Также ей не хватает запчастей. Также, по данным источника, в гараже Ла Русса числятся Fiat 500 2010-го и Jaguar 2019 года выпуска.

О том, что Ла Русса, возглавлявший на тот момент министерство обороны Италии, получит «Патриот», Берлускони объявил в прямом эфире. Сам политик поблагодарил премьер-министра и заявил, что сумму, эквивалентную стоимости автомобиля, он передаст на благотворительность, а на нем поедет кататься по горам в отпуске.

Бывший премьер-министр Италии купил «УАЗ Патриот» в январе 2010 года. Эта машина стала первой, сошедшей с конвейера завода «Соллерс» во Владивостоке. Покупка автомобиля Берлускони улучшила партнерские взаимоотношения между Италией и Россией.

По информации il Giornale, Берлускони проиграл в споре с президентом РФ Владимиром Путиным, который на тот момент являлся председателем правительства страны. Пари заключалось в сроках строительства предприятия на Дальнем Востоке – оно было завершено в конце 2009 года. «Соллерс» продал Берлускони «УАЗ Патриот» с 10-процентной скидкой.

12 июня 2023 года Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле от лейкемии. Он занимал пост премьер-министра Италии четыре раза – с 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011 годы.