СМИ сообщили о готовности ООН принять требования России для возобновления зерновой сделки
Фото: [©РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ]
Главный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН), Антониу Гутерриш, выразил готовность ООН принять условия, предложенные Российской Федерацией, для возобновления зерновой сделки.
Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо, отправленное 28 августа текущего года главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Согласно информации, содержащейся в конфиденциальном письме, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность ООН рассмотреть условия, предложенные Россией, и при необходимости пересмотреть ранее действовавшие соглашения в рамках зерновой сделки. Точные подробности этих условий не были раскрыты в отчете Bild, однако это заявление генерального секретаря ООН является признаком того, что мировое сообщество стремится к нахождению дипломатического решения данной ситуации.
Также в письме указывается согласие о заключении сделки между РФ и ООН по всем пунктам, которые выдвинуло руководство страны по вопросам возобновления зернового соглашения. Туда, в частности, входят возвращение одного из банков в систему SWIFT, а также помощь России в вопросе реализации удобрений и другие важные для РФ вопросы.