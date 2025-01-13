СМИ сообщили о переговорах по ядерной проблематике в Женеве
ISNA: переговоры между Лондоном, Францией, Германией и Ираном проходят в Женеве
Фото: [flickr.com]
В Женеве проходят закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблематике, сообщило иранское государственное агентство ISNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Казема Гариб-Абади.
Ранее Гариб-Абади сообщил, что очередной раунд обсуждений между Ираном и европейскими странами по поводу ядерной сделки назначен на 13 января.
Эти обсуждения закрыты для представителей прессы. Информация о месте их проведения и уровне участников также не была раскрыта.
Переговоры, касающиеся ядерной программы между Ираном и «евротройкой», состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва.
Ранее издание The Financial Times назвало ключевую цель переговоров Путина и Трампа.