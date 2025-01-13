СМИ сообщили о переговорах по ядерной проблематике в Женеве

В Женеве проходят закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблематике, сообщило иранское государственное агентство ISNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Казема Гариб-Абади.

Ранее Гариб-Абади сообщил, что очередной раунд обсуждений между Ираном и европейскими странами по поводу ядерной сделки назначен на 13 января.

Эти обсуждения закрыты для представителей прессы. Информация о месте их проведения и уровне участников также не была раскрыта.

Переговоры, касающиеся ядерной программы между Ираном и «евротройкой», состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва.

Ранее издание The Financial Times назвало ключевую цель переговоров Путина и Трампа.