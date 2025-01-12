Издание The Financial Times назвало ключевую цель переговоров Путина и Трампа
The Financial Times: целью переговоров Путина и Трампа станет судьба войск НАТО
Фото: [www.kremlin.ru]
Ключевой целью переговоров российского и вновь избранного американского лидеров станет обсуждение «отката» войск Североатлантического альянса на восточных рубежах. Об этом сообщает газета The Financial Times.
Уточняется, что в первую очередь вопросы станут касаться обновленной безопасности.
Ранее сообщалось, что Трамп признает нереалистичность идеи «вытеснения» РФ с бывших территорий Украины, это начинают понимать и иные лидеры стран.