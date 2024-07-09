СМИ: специалист по болезни Паркинсона ежемесячно посещает Белый дом

Врач, специализирующийся на болезни Паркинсона, за последние восемь месяцев восемь раз побывал в Белом доме. Об этом пишут The New York Times, The Guardian и другие СМИ.

Цель столь частых визитов врача не сообщается. Однако известно, что как минимум однажды специалист встречался с личным врачом Джо Байдена.

При этом в Белом доме заявляют, что у 81-летнего президента США не диагностировано никаких признаков болезни Паркинсона.

Ранее в администрации Байдена заявили, что президент с треском проиграл дебаты Дональду Трампу из-за простуды и смены часовых поясов. Объяснение пресс-секретаря Карин Жан-Пьер мало кого удовлетворило, поскольку Байден уже давно вернулся из поездки по Европе и имел достаточно времени, чтобы подготовиться к дебатам.