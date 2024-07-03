В Белом доме нашли объяснение странному поведению Джо Байдена на дебатах

В Белом доме заявили, что Джо Байден плохо выступил на дебатах с Дональдом Трампом из-за простуды и смены часового пояса. Об этом рассказала во время брифинга для СМИ Карин Жан-Пьер, официальный представитель резиденции президента США.

Чиновница отказались считать неудачу Байдена «очередным эпизодом», подтверждающим необратимые возрастные изменения главы государства. Со слов Жан-Пьер, подобные ситуации происходят с каждым, а также несколько раз повторила об отсутствии у президента США планов о выходе из продолжающейся предвыборной гонки.

Прошедшие на минувшей неделе дебаты Байдена и Трампа привели в шок сторонников демократов, которые в очередной раз и срочно порядке попросили выставить другого кандидата.

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