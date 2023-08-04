СМИ: Сунак может пропустить Генеральную ассамблею ООН

Риши Сунак может стать первым премьер-министром Великобритании за десять лет, который не поедет на Генеральную ассамблею ООН, сообщает The Telegraph.

По традиции, Генеральная ассамблея проводится в сентябре, и на нее собираются лидеры государств. Последним британским премьером, пропустившим мероприятие, был Дэвид Кэмерон в 2013 году.

Сунак еще не подтвердил своего участия в ассамблее. По данным газеты, воздержаться от поездки его заставят внутренние проблемы в Великобритании.

Британский премьер должен сосредоточиться и на выполнении своих «пяти предвыборных обещаний» и подготовке к ежегодной конференции партии тори, которая пройдет в октябре.

Как утверждает издание, в ближайшее время Сунак может провести существенные перестановки в кабинете министров.