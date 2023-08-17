СМИ: Турция не разрабатывает альтернативные пути по зерновой сделке

Турция на готовит альтернативные пути решения по зерновой сделке, а занимается возобновлением уже имеющегося соглашения. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила газета Star, ссылаясь на собственные источники в Министерстве национальной обороны страны.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что Кремль находится в постоянном контакте с турецкой стороной и партнерами по альтернативному решению черноморской инициативы.

«Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется», – цитирует газета слова источника.

Он уточнил, что некоторые страны все же работают над возможными другими решениями зерновой сделки, но о каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки. Впервые она была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Главная цель соглашения – беспрепятственный вывоз из портов Украины зерна для нуждающихся стран. Для этого РФ разблокировала черноморские коридоры.

По словам президента России Владимира Путина, зерновая сделка была неэффективной для российской стороны, так как ее условия в рамках соглашения не выполнялись.