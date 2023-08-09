СМИ: Украина будет играть ключевую роль в выборах президента США

По данным Newsweek, Украина сыграет ключевую роль в выборах американского президента в следующем, 2024 году. И от этой роли будет зависеть и кандидатура будущего президента США.

Так, именно Киев сможет повлиять на то, кто станет следующим лидером Штатов. При этом европейские лидеры также следят за выборами, чтобы понимать, кто возглавит страну: либо кандидат с позицией Трампа, либо партнер с позицией Байдена.

При этом, согласно данным опроса, тенденции, характерные для Десантиса и Трампа, сейчас наиболее популярны среди республиканцев в Штатах.