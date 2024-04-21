СМИ узнали о тайном письме Путину после переизбрания, которое ему прислала президент Швейцарии

Глава Швейцарии Виола Амхерд написала президенту РФ Владимиру Путину письмо сразу после его победы на выборах, о котором официальный Берн предпочел умолчать, пишет местное издание Blick.

Отмечается, что послание Путину было отправлено сразу после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего Швейцарию враждебной страной, не подходящей категорически для переговоров по Украине.

«В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта („Крокус Сити Холл“ — прим. URA.RU) и пострадавшим от недавних наводнений, обрушившихся на несколько регионов России. В то же время письмо является призывом к диалогу в трудные времена», — передает издание содержание письма Амхерд.

При этом отдельно подчеркивается, что в послании российскому лидеру нет поздравлений с победой на президентских выборах, прошедших в РФ в середине марта. В Кремле указанную информацию пока никак не подтвердили и не прокомментировали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его российский коллега Владимир Путин собирается прилететь в Анкару. Эта договоренность остается в силе, но главы государств пока не согласовали даты.