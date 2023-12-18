СМИ: Венгрия может лишиться права голоса из-за Украины

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса», – говорится в материале.

Также, отмечает автор статьи, такое решение может заблокировать другое государство, являющееся членом ЕС. В материале уточняется, что смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника.

Несмотря на это, пишет Financial Times, некоторые страны настороженно относятся к идее лишить Будапешт права голоса. Тем не менее, они хотят «проучить» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы заставить его поменять свою позицию относительно Украины.

Ранее страны ЕС приняли решение в ходе саммита в Брюсселе начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе. Венгерский премьер Орбан не присутствовал, когда такое решение выносилось. Он позже заявил, что считает такой шаг неправильным и отметил, что Венгрия не желает в этом участвовать.

Украина подала заявку в ЕС 30 сентября 2022 года. Всего в союз входят 27 государства. Венгрия стала частью Евросоюза в апреле 2003 года