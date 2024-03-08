СМИ: Зеленский решил уволить главу МИД Кулебу

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос об отставке министра иностранных дел страны Дмитрия Кулеба, пишет «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в офисе президента.

Они сообщают, что к Кулебе накопилось очень много претензий. Персонально к министру есть вопросы по поводу назначения послов. Но офис недоволен дипломатической службой в целом, а информация о неразберихе в ведомстве поступает из разных источников, в частности, от легендированных в других странах сотрудников.

Сообщается, что Кулебу собирались отправить послом в Великобританию, но вчера на это место уже определили бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Наиболее вероятным претендентом на место Кулебы называют замглавы офиса президента Игоря Жовкву.

Дмитрий Кулеба в конце февраля заявил, что не считает стратегически важными территории, освобожденные Россией в ходе СВО.